Стало відомо, коли Україна проведе перші репетиції на сцені Євробачення-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Україна проведе першу репетицію на Євробаченні-2018 у Лісабоні 2 травня, передає УНН з посиланням на Eurovision World, передає УНН.
Перші репетиції учасників Євробачення-2018 розпочнуться вже у неділю 29 квітня.
Усього учасники проведуть дві репетиції. Перша триватиме 30 хвилин, після якої будуть обговорювати зміни у візуальних ефектах, роботі камери, хореографії тощо. Друга репетиція триватиме 20 хвилин, після якої можливі невеликі коригування номеру.
Згідно з розкладом, учасник Євробачення від України Melovin першу свою репетицію на сцені проведе 2 травня, а другу — 5 травня.
Зазначимо, генеральні (відкриті) репетиції відбудуться напередодні основних виступів.
Як повідомляв УНН, 63-й музичний конкурс "Євробачення" в 2018 році пройде в Лісабоні. Португалія прийме конкурс завдяки перемозі Сальвадора Собрала в Києві (Україна) - на конкурсі він виконав проникливу джазову композицію "Amar pelos dois" і вперше вивів свою країну в лідери "Євробачення".
Так перший півфінал відбудеться 8 травня, другий - 10 травня, фінал - 12 травня.