Стало известно, когда "умрет" Android
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Уже более двух лет небольшая группа исследователей в Google работает над новой операционной системой, которая может заменить Android. Ее название Fuchsia OS и на ноутбуках она может появиться уже через три года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Известно, что компания уже давно стремится перейти от Linux и Java к собственным разработкам — это позволит создать универсальную систему, заточенную под любые устройства.
Однако на равнее с преимуществами, подобное решение имеет и риски, поскольку системы Linux и Java могут перестать работать и миллионы пользователей останутся без своей техники или данных.
Напомним, компания Google была оштрафована на 4,3 миллиарда евро со стороны ЕС в рамках крупного расследования в отношении фирмы.