Стало известно, когда "умрет" Android

Известно, что компания уже давно стремится перейти от Linux и Java к собственным разработкам — это позволит создать универсальную систему, заточенную под любые устройства.

Однако на равнее с преимуществами, подобное решение имеет и риски, поскольку системы Linux и Java могут перестать работать и миллионы пользователей останутся без своей техники или данных.

Напомним, компания Google была оштрафована на 4,3 миллиарда евро со стороны ЕС в рамках крупного расследования в отношении фирмы.