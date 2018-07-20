Стало відомо, коли "помре" Android
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Вже більше двох років невелика група дослідників в Google працює над новою операційною системою, яка може замінити Android. Її назва Fuchsia OS і на ноутбуках вона може з'явитися вже через три роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Відомо, що компанія вже давно прагне перейти від Linux і Java до власних розробок - це дозволить створити універсальну систему, заточену під будь-які пристрої.
Однак на рівні з перевагами, подібне рішення має і ризики, оскільки системи Linux і Java можуть перестати працювати і мільйони користувачів залишаться без своєї техніки або даних.
Нагадаємо, компанія Google була оштрафована на 4,3 мільярда євро з боку ЄС в рамках великого розслідування щодо фірми.