Стало известно имя погибшего военного в результате обстрелов боевиков

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“Сегодня, 7 ноября 2021 года, во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Новозванівка, погиб наш побратим — главный сержант Павлисько Виталий Николаевич.

Виталий, вместе с другими военнослужащими, находился на боевых позициях. Именно в этот момент боевики совершили обстрел из 120 мм минометов. Во время обстрела, когда главный сержант Павлисько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами. В результате Виталий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью”, — сообщили военные.

В пресс-службе 24 ОМБр добавили, что собратья и командования подразделения, где главный сержант Павлисько Виталий Николаевич проходил службу с самого начала российско-украинской войны, вспоминают его как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца, который постоянно проявлял разумную инициативу и всегда был надежной поддержкой и опорой для своих командиров, подчиненных и товарищей“.

Дополнительно военные сообщили, что Виталий Николаевич родился 29 ноября 1973 года.

“Он навсегда останется в нашей памяти как Герой, который отдал свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину. Вечная память тебе, воин”, — резюмировали военнослужащие.

Напомним

Ранее стало известно, что сегодня боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Как сообщили в пресс-центре ООС, один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения.