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Стало відомо ім'я загиблого військового внаслідок обстрілів бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У пресслужбі 24 ОМБр імені короля Данила назвали ім'я загиблого військовослужбовця Національної гвардії України та вшанували його пам'ять, передає УНН.

Стало відомо ім'я загиблого військового внаслідок обстрілів бойовиків

Цитата

“Сьогодні, 7 листопада 2021 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новозванівка, загинув наш побратим — головний сержант Павлисько Віталій Миколайович.

Віталій, разом з іншими військовослужбовцями, знаходився на бойових позиціях. Саме в цей момент бойовики здійснили обстріл із 120 мм мінометів. Під час обстрілу, коли головний сержант Павлисько разом із іншими військовослужбовцями переміщалися в укриття, одна із ворожих мін розірвалася поряд із бійцями. Внаслідок цього Віталій отримав осколкове поранення несумісне із життям”, — повідомили військові.

У пресслужбі 24 ОМБр додали, що побратими та командування підрозділу, де головний сержант Павлисько Віталій Миколайович проходив службу з самого початку російсько-української війни, згадують його як дуже “сміливого, порядного, відповідального, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, гарного воїна та авторитетного армійця, який постійно проявляв розумну ініціативу та завжди був надійною підтримкою та опорою для своїх командирів, підлеглих та побратимів”.

Додатково військові повідомили, що Віталій Миколайович народився 29 листопада 1973 року.

“Він назавжди залишиться в нашій пам’яті, як Герой, що віддав своє життя за нашу державу, за вільну та незалежну Україну.
Вічна пам’ять тобі, Воїне”, — резюмували військовослужбовці.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що сьогодні бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Як повідомили у пресцентрі ООС, один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень

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