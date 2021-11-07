Бойовики здійснили 8 обстрілів на Донбасі: один військовий загинув, двох - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Як повідомили у пресцентрі ООС, один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень, передає УНН.
Цитата
"Від початку доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.
Позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.
У напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Додамо
За даними пресцентру ООС, українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донбасі бойовики скинули ВОГи з безпілотників по українським позиціям: реакція української делегації у ТКГ