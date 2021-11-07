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Боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе: один военный погиб, двое - ранены

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Как сообщили в пресс-центре ООС, один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения, передает УНН.

Боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе: один военный погиб, двое - ранены

Цитата

"От начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенным Минскими договоренностями вооружения. В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Детали

Возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутовое противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Позиции наших воинов возле Новозвановки и Причепиловки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Песков обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

Добавим

По данным прес-центра ООС, украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре.

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