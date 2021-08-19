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Стало известно имя погибшего от пули снайпера военного на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб львовянин Василий Островский. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Погибший служил по контракту, был командиром мотопехотного отделения военной части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Цитата

“Друзья вспоминают Василия как доброго и светлого человека, с большим и наполненным любви сердцем. Он умел быть надежным другом, с которым не было страшно даже в бою. Искренне сочувствую родным и близким. Смерть каждого украинского воина — большая потеря для всего войска, нашей области и в целом Украины”, — сообщил Козицкий.

Дополнение

По состоянию на 7:00 утра 19 августа, зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня. В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеского обстрела Василий Островский получил травму несовместимую с жизнью.

Украинские Национальные Новости

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