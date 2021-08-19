Стало известно имя погибшего от пули снайпера военного на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб львовянин Василий Островский. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.
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Погибший служил по контракту, был командиром мотопехотного отделения военной части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
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“Друзья вспоминают Василия как доброго и светлого человека, с большим и наполненным любви сердцем. Он умел быть надежным другом, с которым не было страшно даже в бою. Искренне сочувствую родным и близким. Смерть каждого украинского воина — большая потеря для всего войска, нашей области и в целом Украины”, — сообщил Козицкий.
Дополнение
По состоянию на 7:00 утра 19 августа, зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня. В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вследствие вражеского обстрела Василий Островский получил травму несовместимую с жизнью.