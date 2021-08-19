ООС: від початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші", вбито військового

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17 березня, 19:38 • 105487 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 138458 перегляди

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17 березня, 09:17 • 182523 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159600 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації, передає УНН.

Подробиці

Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. “Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

“Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували військові.

Нагадаємо

У Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР.

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