ООС: від початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші", вбито військового

Нагадаємо
У Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР.
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації, передає УНН.
Подробиці
Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. “Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, — повідомили у штабі.
Реакція української сторони
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
“Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували військові.
Нагадаємо
У Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР.