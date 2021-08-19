ООС: від початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші", вбито військового

Подробиці

Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. “Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

“Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували військові.