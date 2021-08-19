ООС: с начала суток боевики трижды нарушили "режим тишины", убит военного

Напомним
В Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в разведывательно-подрывной деятельности местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР.
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, передает УНН.
Подробности
Вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.
У Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку опытно враг вел огонь из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 19 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра.
Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. “Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.
“О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали военные.
Напомним
В Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в разведывательно-подрывной деятельности местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР.