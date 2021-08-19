ООС: с начала суток боевики трижды нарушили "режим тишины", убит военного

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, передает УНН.

Подробности

Вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку опытно враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 19 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. “Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

“О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали военные.

Напомним

В Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в разведывательно-подрывной деятельности местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР.

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