Стало відомо ім'я загиблого від кулі снайпера військового на Донбасі

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил від кулі снайпера загинув львів’янин, Василь Островський. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає УНН.

Деталі

Загиблий служив за контрактом, був командиром мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Цитата

“Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він вмів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою. Щиро співчуваю рідним та близьким. Смерть кожного українського воїна — велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України”, — повідомив Козицький.

Доповнення

Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого обстрілу Василь Островський отримав травму несумісну з життям.

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