Стало відомо ім'я загиблого від кулі снайпера військового на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил від кулі снайпера загинув львів’янин, Василь Островський. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає УНН.
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Загиблий служив за контрактом, був командиром мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
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“Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він вмів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою. Щиро співчуваю рідним та близьким. Смерть кожного українського воїна — велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України”, — повідомив Козицький.
Доповнення
Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожого обстрілу Василь Островський отримав травму несумісну з життям.