Стало відомо ім'я загиблого від кулі снайпера військового на Донбасі

Деталі

Загиблий служив за контрактом, був командиром мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Цитата

“Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він вмів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою. Щиро співчуваю рідним та близьким. Смерть кожного українського воїна — велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України”, — повідомив Козицький.

Доповнення

Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого обстрілу Василь Островський отримав травму несумісну з життям.