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Стало известно, где рыбному хозяйству навредили больше всего

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. По итогам деятельности Госрыбагентства за одиннадцать месяцев 2018 года было обнаружено 40276 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, передает УНН.

Стало известно, где рыбному хозяйству навредили больше всего

“Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству от начала 2018 года, составила 26,7 млн грн. Из них 8,34 млн грн зафиксировало Азовское бассейновое управление, 2,18 млн — Черноморский и 2 млн — Николаевский рыбоохранные патрули. Выражаю надежду, что граждане будут добросовестными, придерживаться установленных правил рыболовства и не будут наносить ущерб рыбным запасам”, - заявил Глава Госрыбагентства Ярослав Белов.

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Рыбоохранными патрулями и органами рыбоохраны было проведено 24 133 рыбоохранных рейда.

Из обнаруженных нарушений 31% (12 506) являются грубыми.

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В рамках проводимой рыбоохранной деятельности было изъято 138 тонн (137 996 кг) водных биоресурсов, 46281 единиц запрещенных орудий вылова и задержаны 1009 транспортных средств. За этот период составлено и направлено в суды 16 110 дел для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 362 дела направлены судами для открытия уголовных производств.

Активно рыбоохранные мероприятия проводились в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской и Донецкой областях.

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При этом наибольший ущерб рыбной отрасли нанесли нарушители в апреле-июне 2018 года — во время нерестового запрета. В этот период было разоблачено 11 тыс. правонарушений и изъято 33 тонны водных биоресурсов. Ущерб составил 6,2 млн грн.

Напомним, в связи с инцидентом в Керченском проливе и напряженной ситуацией в Азовском море Украина рискует утратить рыболовный флот.

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