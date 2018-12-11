Стало відомо, де рибному господарству зашкодили найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За підсумками діяльності Держрибагентства за одинадцять місяців 2018 року було виявлено 40 276 порушень. Про це повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства України, передає УНН.
“Сума збитків, завданих рибному господарству від початку 2018 року, склала 26,7 млн грн. З них 8,34 млн грн зафіксувало Азовське басейнове управління, 2,18 млн — Чорноморський та 2 млн — Миколаївський рибоохоронні патрулі. Висловлюю сподівання, що громадяни будуть сумлінними, дотримуватимуться встановлених правил рибальства та не завдаватимуть шкоди рибним запасам”, — заявив Голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.
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Рибоохоронними патрулями та органами рибоохорони було проведено 24 133 рибоохоронних рейди.
З виявлених порушень 31% (12 506) є грубими.
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У рамках проведеної рибоохоронної діяльності було вилучено 138 тонн (137 996 кг) водних біоресурсів, 46 281 одиниць заборонених знарядь лову та затримано 1 009 транспортних засобів. За цей період складено та направлено до судів 16 110 справ для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще 362 справи направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.
Найактивніше рибоохоронні заходи проводились в Одеській, Дніпропетровській, Київській, Миколаївській та Донецькій областях.
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При цьому найбільшої шкоди рибній галузі завдали порушники у квітні-червні 2018 року — під час нерестової заборони. У цей період було викрито 11 тис. правопорушень та вилучено 33 тонни водних біоресурсів. Збитки сягнули 6,2 млн грн.
Нагадаємо, у зв'язку із інцидентом у Керченскій протоці і напруженою ситуацією у Азовському морі Україна ризикує втратити риболовецький флот.