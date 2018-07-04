Стало известно, где киевлянам отключат холодную воду
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Киеве из-за ремонта по ряду адресов с 4 до 6 июля отключат воду. Об сообщила пресс-служба “Киевводоканала”, передает УНН.
“Согласно ежегодному графику „Киевводоканал“ будет проводить плановую профилактическую промывку сетей”, — говорится в сообщении.
В связи с плановым ремонтом холодное водоснабжение будет отсутствовать по таким адресам:
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- 4 июля с 22:00 до 07:00 5 июля — улица Чешская, 1, 3; улица Ивана Кудри, 22, 22а; бульвар Дружбы Народов, 17, 17а (жилые дома);
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- 5 июля с 09:30 до 24:00 — улица Маршала Рокоссовского, 10; улица Кондратюка, 4 (жилые дома);
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- 5 июля с 10:00 до 18:00 — улица Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, улица Бусловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а (жилые дома);
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- 6 июля с 09:00 до 21:00 — улица Залесная, 1/72−17, 2−26; улица Планерная, 12−38/27 11−41; улица Попельнянская, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (частные дома).
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Как объяснили в компании, подобные мероприятия проводятся в летнее время, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения в остальное время года.
Отключения коснутся жителей жилых и частных домов. Горожан также предупредили о необходимости заранее запастись водой.
Как сообщал УНН, с 20 на 21 июня в Деснянском районе столицы провели плановое профилактическое промывание сетей.