Стало відомо, де киянам відключать холодну воду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У Києві через ремонт за низкою адрес з 4 до 6 липня відключать воду. Про повідомила прес-служба “Київводоканалу”, передає УНН.
“Згідно із щорічним графіком ”Київводоканал“ буде проводити планову профілактичну промивку мереж”, — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з плановим ремонтом холодне водопостачання буде відсутнє за такими адресами:
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- 4 липня з 22:00 до 07:00 5 липня — вулиця Чеська, 1, 3; вулиця Івана Кудрі, 22, 22а; бульвар Дружби Народів, 17, 17а (житлові будинки);
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- 5 липня з 09:30 до 24:00 — вулиця Маршала Рокоссовського, 10; вулиця Кондратюка, 4 (житлові будинки);
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- 5 липня з 10:00 до 18:00 — вулиця Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, вулиця Бусловська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а (житлові будинки);
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- 6 липня з 09:00 до 21:00 — вулиця Залісна, 1 / 72-17, 2-26; вулиця Планерна, 12-38 / 27 11-41; вулиця Попільнянська, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (приватні будинки).
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Як пояснили в компанії, подібні заходи проводяться у літній час, щоб забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання в інші пори року.
Відключення торкнуться жителів житлових і приватних будинків. Городян також попередили про необхідність заздалегідь запастися водою.
Як повідомляв УНН, з 20 на 21 червня у Деснянському районі столиці провели планове профілактичне промивання мереж.