Стало известно получил ли "Олимпик" аттестацию на будущий сезон УПЛ

“Вот наконец и закончилась длинная эпопея с выдачей аттестата нашей команде. Назло недоброжелателям и на радость всем, для кого „Олимпик“ — не просто пустое слово, мы остаемся в УПЛ. Это право футболисты заслужили своей игрой в тяжелой борьбе на футбольном поле. За последний месяц нашему клубу пришлось пережить сложный период в его истории. Нам пришлось противостоять явлениям, с которыми мы никогда раньше не сталкивались: несправедливостью и травлей. И я рад заявить о том, что мы прошли этот путь с высоко поднятой головой и вышли победителями в этой борьбе”, — подчеркнул Гельзин.

Также президент поблагодарил всех клубам УПЛ за поддержку в данном вопросе.

“Большое спасибо всем 11 клубам УПЛ, которые поддержали нас на общем собрании, и тем самым продемонстрировали верховенство спортивной составляющей в футболе над кабинетной мишурой”, — добавил Гельзин.

Как сообщал УНН, “Олимпик” подал обращение в Арбитражный суд Лозанны из-за дисквалификации молодежных команд.