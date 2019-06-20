Стало відомо чи отримав "Олімпік" атестацію на майбутній сезон УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент “Олімпіка” Владислав Гельзін заявив, що Українська асоціація футболу видала донецькому клубу атестат на сезон Прем’єр-ліги 2019/20. Про це сказано на сайті клубу, пише УНН.
“Ось нарешті і закінчилася довга епопея з видачею атестата нашій команді. На зло недоброзичливцям і на радість всім, для кого „Олімпік“ — не просто пусте слово, ми залишаємося в УПЛ. Це право футболісти заслужили своєю грою у важкій боротьбі на футбольному полі. За останній місяць нашому клубу довелося пережити найскладніший період в його історії. Нам довелося протистояти явищам, з якими ми ніколи раніше не стикалися: несправедливістю і цькуванням. І я радий заявити про те, що ми пройшли цей шлях з високо піднятою головою і вийшли переможцями в цій боротьбі”, — наголосив Гельзін.
Також президент подякував усім клубам УПЛ за підтримку у даному питанні.
“Велике спасибі всім 11 клубам УПЛ, які підтримали нас на загальних зборах, і тим самим продемонстрували верховенство спортивної складової в футболі над кабінетною мішурою”, — додав Гельзін.
Як повідомляв УНН, “Олімпік” подав звернення в Арбітражний суд Лозанни через дискваліфікацію молодіжних команд.