Стали известны подробности посадки отработанных ступеней новой ракеты Falcon Heavy
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Команда SpaceX рассказала, каким образом и в каком месте произойдет возвращение отработанных ступеней ракеты Falcon Heavy, передает УНН со ссылкой на Nasa Space Flight.
Подробную информацию о пробном запуске ракеты компания не раскрывала, стоимость которого примерно оценивают в 90 млн долларов США.
Однако, недавно появилась информации, что компания SpaceX предусмотрела дорожную карту для ракеты и ее отработанных частей. К тому же, компания проводит оценку воздействия на окружающую среду стартовых площадок для получения одобрения федеральных властей США на запуск ракетоносителя. Кроме уже имеющихся команда готовит еще 2 дополнительные площадки.
Как сообщается, команда планирует запустить ракету с намерением вернуть отработанные ступени на землю, что значительно удешевит запуск космического судна.
"Это поможет компании решать задачи НАСА и USAF. Наши действия должны соответствовать ожиданиям правительства США о том, что доставка грузов в космос может быть снижена, что позволит сделать более доступным изучение космоса", - говорится в документе SpaceX.
Если регулятор не одобрит создание еще двух посадочных площадок, то компания все равно сможет запускать обе ракеты-носителя из Флориды. Но вот возвращать на Landing Zone 1 можно будет только одну ступень ракеты, а другие упадут в Атлантический океан.
Грузоподъемность новой ракеты-носителя Falcon Heavy составляет 54,4 т. Планируется, что она будет доставлять груз такой массы на низкую опорную орбиту. С ее же помощью можно отправить 21,2 т полезного груза на геопереходную орбиту и около 13 тонн груза на Марс. Сейчас сборка Falcon Heavy подходит к концу.
Как сообщали УНН, SpaceX осуществит первый после аварии запуск ракеты-носителя Falcon 9.