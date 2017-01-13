Стало відомі подробиці посадки відпрацьованих ступеней нової ракети Falcon Heavy

ukru
20:29 • 27681 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 84726 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 120430 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 126788 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 221808 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 166562 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 186970 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172638 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164832 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 349033 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
70 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 149987 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167164 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 80621 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 68147 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 59683 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 221815 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 349039 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367256 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 283909 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357222 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 48545 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 68147 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 80621 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167164 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170147 перегляди
Актуальне
Стало відомі подробиці посадки відпрацьованих ступеней нової ракети Falcon Heavy

Стало відомі подробиці посадки відпрацьованих ступеней нової ракети Falcon Heavy

Київ • УНН

 • 18474 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Команда SpaceX розповіла, як чином і в якому місці буде здійснено попернення відпрацьованих ступеней ракети Falcon Heavy, передає УНН посилаючись на Nasa Space Flight.

Детальна інформація пробного запуску ракети компанія не розкривала, вартість якого приблизно оцінюють в 90 мільйонів доларів США.

Проте, нещодавно з'явилася інформації, що компанія SpaceX передбачила дорожню карти для ракети та її відпрацьованих частин. До того ж, компанія проводить оцінку впливу на навколишнє середовище стартових майданчиків для отримання схвалення федеральної влади США на запуск ракетоносія. Крім уже наявних команда готуєте ще 2 додаткові майданчики.

Як повідомляється, команда планує запустити ракету з наміром повернути відпрацьовані ступені на землю, що значно здешевить запуск космічного судна.

"Це допоможе компанії виконувати завдання НАСА і USAF. Наші дії повинні відповідати очікуванням уряду США щодо того, що доставка вантажів в космос може бути знижена, що дозволить зробити більш доступним вивчення космосу", - йдеться в документі SpaceX.

Якщо регулятор не схвалить створення ще двох посадочних майданчиків, то компанія все одно зможе запускати обидві ракети носія з Флориди. Але ось повертати на Landing Zone 1 можна буде лише один щабель ракети, а інші впадуть в Атлантичний океан.

Вантажопідйомність нової ракети-носія Falcon Heavy становить 54,4 т. Планується, що вона буде доставляти вантаж такої маси на низьку опорну орбіту. З її ж допомогою можна відправити 21,2 т корисного вантажу на геоперехідну орбіту і близько 13 тонн вантажу до Марсу. Зараз збірка Falcon Heavy добігає кінця.

Як повідомляли УНН, SpaceX здійснить перший після аварії запуск ракети-носія Falcon 9.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,799.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.49