Стало відомі подробиці посадки відпрацьованих ступеней нової ракети Falcon Heavy
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Команда SpaceX розповіла, як чином і в якому місці буде здійснено попернення відпрацьованих ступеней ракети Falcon Heavy, передає УНН посилаючись на Nasa Space Flight.
Детальна інформація пробного запуску ракети компанія не розкривала, вартість якого приблизно оцінюють в 90 мільйонів доларів США.
Проте, нещодавно з'явилася інформації, що компанія SpaceX передбачила дорожню карти для ракети та її відпрацьованих частин. До того ж, компанія проводить оцінку впливу на навколишнє середовище стартових майданчиків для отримання схвалення федеральної влади США на запуск ракетоносія. Крім уже наявних команда готуєте ще 2 додаткові майданчики.
Як повідомляється, команда планує запустити ракету з наміром повернути відпрацьовані ступені на землю, що значно здешевить запуск космічного судна.
"Це допоможе компанії виконувати завдання НАСА і USAF. Наші дії повинні відповідати очікуванням уряду США щодо того, що доставка вантажів в космос може бути знижена, що дозволить зробити більш доступним вивчення космосу", - йдеться в документі SpaceX.
Якщо регулятор не схвалить створення ще двох посадочних майданчиків, то компанія все одно зможе запускати обидві ракети носія з Флориди. Але ось повертати на Landing Zone 1 можна буде лише один щабель ракети, а інші впадуть в Атлантичний океан.
Вантажопідйомність нової ракети-носія Falcon Heavy становить 54,4 т. Планується, що вона буде доставляти вантаж такої маси на низьку опорну орбіту. З її ж допомогою можна відправити 21,2 т корисного вантажу на геоперехідну орбіту і близько 13 тонн вантажу до Марсу. Зараз збірка Falcon Heavy добігає кінця.
Як повідомляли УНН, SpaceX здійснить перший після аварії запуск ракети-носія Falcon 9.