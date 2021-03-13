Стало известно имя бойца, которого застрелил снайпер на Донбассе

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42768 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60991 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107395 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143178 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194748 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193041 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278987 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326504 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157832 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143132 просмотра

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Стало известно имя бойца, которого застрелил снайпер на Донбассе

Стало известно имя бойца, которого застрелил снайпер на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 26706 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Донецкой области от пули снайпера погиб 30-летний боец ООС Александр Пекур из Киевщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Дмитровского сельсовета в Facebook.

Цитата

“Вчера в районе Марьинки шар вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего-контрактника, жителя села Гуровщина — Пекура Александра Валентиновича, 1990 года рождения. Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было всего 30 лет ”, - говорится в сообщении.

Напомним

Недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, 12 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.

Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью.

Александр Пекур

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