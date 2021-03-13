Стало известно имя бойца, которого застрелил снайпер на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Донецкой области от пули снайпера погиб 30-летний боец ООС Александр Пекур из Киевщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Дмитровского сельсовета в Facebook.
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“Вчера в районе Марьинки шар вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего-контрактника, жителя села Гуровщина — Пекура Александра Валентиновича, 1990 года рождения. Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было всего 30 лет ”, - говорится в сообщении.
Напомним
Недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, 12 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.
Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью.
Александр Пекур