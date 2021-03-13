Стало відоме ім’я бійця, якого застрелив снайпер на Донбасі

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“Вчора в районі Мар’їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця-контрактника, жителя села Гурівщина — Пекура Олександра Валентиновича, 1990 року народження. Пішов у вічність молодий Герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Йому було лише 30 років”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Неподалік населеного пункту Мар’їнка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, 12 березня збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.