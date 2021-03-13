На Донбасі загинув український військовий

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Неподалік населеного пункту Мар’їнка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо

У ніч з 10 на 11 березня бойовики обстріляли позиції українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка. Внаслідок цього загинув український захисник.