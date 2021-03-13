На Донбассе погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Недалеко от населенного пункта Марьинка 12 марта во время обстрелов смертельно ранили украинского военного. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки “Восток”.
Детали
Недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.
Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним
В ночь с 10 на 11 марта боевики обстреляли позиции украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка. В результате погиб украинский защитник.