В российской тюмени погибла 12-летняя девочка из оккупированной россиянами Луганщины. Причиной гибели стала российская вакцина "Совигрипп". Об этом со ссылкой на главу Луганской ОГА Артема Лисогора, передает УНН.

Детали

Причина гибели девочки и болезни детей из "лнр" - российская вакцина. Сейчас стало известно, что значительная часть детей, у которых были диагностированы симптомы ОРВИ и гриппа А - а это 96 человек из 125, ранее была привита российской вакциной "Совигрипп". В частности, и 12-летняя жительница Молодогвардейска. Ее вакцинировали в октябре - резюмировал Лысогор.

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По его словам, именно в середине октября так называемый "Минздрав лнр" получил 51 680 доз указанной вакцины, которые были распределены по городам. Руководитель оккупационного государственного органа наталья пащенко тогда рекомендовала ускорить вакцинацию детского населения.

Лысого добавил, что за несколько дней до путешествия погибшей девочке из Луганской области сделали прививку от дифтерии и столбняка.

Дополнение

Глава Луганской ОГА рассказал, что поствакцинальные осложнения после такой прививки вакциной российского образца наблюдаются в период с пятого до пятнадцатого дня при нарушении процедуры производства, хранения, контроля качества и непосредственно вакцинации.

Об эффективности этих вакцин, качестве партий и условиях хранения выводы можно сделать уже сейчас. Неутешительные. россия - убивает.. - подытожил Лысогор.

Что предшествовало

Ранее УНН сообщал, что в тюмени (рф) после "оздоровления" умерла 12-летняя девочка из оккупированной Луганской области, еще более 100 школьников госпитализированы

12-летняя луганчанка потеряла сознание еще в поезде - спасти ее не смогли.

Остальные дети находятся в больнице саратовской области. У более чем 30 из 125 из них повышенная температура тела. Всех детей осматривают, проводят анализы и пытаются установить диагноз. Луганские школьники изолированы от других.

Напомним,

Согласно данным Минреинтеграции, около 4 тысяч приемных детей оказались на временно оккупированной территории или были насильно депортированы в россию.

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