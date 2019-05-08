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Сталлоне представит в Каннах фильм "Рэмбо V: Последняя кровь"

Сталлоне представит в Каннах фильм "Рэмбо V: Последняя кровь"

Киев  •  УНН

 • 21868 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Сильвестр Сталлоне собирается приехать на 72-й Каннский кинофестиваль, чтобы представить новый фильм о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Festival de Cannes.

Сообщается, что съемки фильма "Рэмбо V: Последняя кровь" (Rambo V: Last Blood) завершились несколько месяцев назад.

"Поскольку он будет присутствовать в Каннах, Сильвестр Сталлоне будет иметь честь специального показа во Дворце фестивалей в пятницу, 24 мая в 10:30 (9:30 Киев). Он представляет на сцене эксклюзивные образы "Рэмбо V", - говорится в сообщении.

"На экраны актер вернется ближайшей осенью: Сильвестр Сталлоне вновь сыграет роль Джона Рэмбо - одного из самых известных киноперсонажей в мире за последние годы", - отметили организаторы Каннского кинофестиваля.

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Новая лента является пятой по счету части знаменитой киноэпопеи. Первый фильм "Рэмбо: Первая кровь" (First Blood) был снят в 1982 году. Лента режиссера Теда Котчефф при бюджете 15 млн долларов собрала в мировом прокате более 125,2 млн долларов.

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Как сообщал УНН, 72-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 14 по 25 мая. В этом году жюри киносмотра возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Справка УНН: Сталлоне, который родился в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в картинах "Рокки" (Rocky) и "Рэмбо" (Rambo). В 1984 году была открыта именная звезда актера на Аллее славы Голливуда.

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