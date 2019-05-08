Сталлоне представить у Каннах фільм "Рембо V: Остання кров"

Повідомляється, що зйомки кінострічки “Рембо V: Остання кров” (Rambo V: Last Blood) завершилися кілька місяців тому.

"Оскільки він буде присутній у Каннах, Сильвестр Сталлоне матиме честь спеціального показу в Палаці фестивалів у п'ятницю, 24 травня о 10:30 (9:30 Київ). Він презентує на сцені ексклюзивні образи "Рембо V", - йдеться у повідомленні.

“На екрани актор повернеться найближчої осені: Сильвестр Сталлоне знову зіграє роль Джона Рембо — одного з найвідоміших кіноперсонажів у світі за останні роки”, — відзначили організатори Каннського кінофестивалю.

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Нова стрічка є п’ятою за рахунком частиною знаменитої кіноепопеї. Перший фільм “Рембо: Перша кров” (First Blood) був знятий у 1982 році. Стрічка режисера Теда Котчефф при бюджеті 15 млн доларів зібрала в світовому прокаті більше 125,2 млн доларів.

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Як повідомляв УНН, 72-й Каннський кінофестиваль пройде на Лазурному березі з 14 по 25 травня. Цього року журі кіноогляду очолив мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту.

Довідка УНН: Сталлоне, який народився в Нью-Йорку в 1946 році в сім’ї сицилійського іммігранта, за свою творчу кар’єру знявся більш ніж в 50 фільмах. Найбільше він відомий ролями в картинах “Роккі” (Rocky) і “Рембо” (Rambo). У 1984 році була відкрита іменна зірка актора на Алеї слави Голлівуду.

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