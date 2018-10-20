Стали известны соперницы Свитолиной на групповой стадии Итогового турнира WTA

Вместе с Свитолиной к “Белой группы” попала Каролин Возняцки из Дании (2), Петра Квитова из Чехии (4) и еще одна чешка Плишкова (7).

В другой квартет ( “Красная группа”) вошли: Кербер (Германия, 1), Осака (Япония, 3), Стивенс (США, 5), Бертенс (Нидерланды, 8).

Отметим, что одиночный турнир стартует 21 октября. Матчи группового этапа будут проходить в течение шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся 27 октября, финал — 28 октября.

Напомним, что в прошлом сезоне Свитолина не смогла пробиться в полуфинал, завершив выступление в Сингапуре на групповом этапе (два поражения и одна победа).