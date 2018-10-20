Стали відомими суперниці Світоліної на груповій стадії Підсумкового турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Сінгапурі відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA, де зіграють вісім найкращих тенісисток сезону серед яких і представниця України Еліна Світоліна, інформує УНН із посиланням на сайт WTA.
Разом зі Світоліною до “Білої групи” потрапила Каролін Возняцкі з Данії (2), Петра Квітова з Чехії (4) та ще одна чешка Кароліна Плішкова (7).
В інший квартет (“Червона група”) увійшли: Кербер (Німеччина, 1), Осака (Японія, 3), Стівенс (США, 5), Бертенс (Нідерланди, 8).
Відзначимо, що одиночний турнір стартує 21 жовтня. Матчі групового етапу будуть проходити протягом шести днів (по два в день), півфінали відбудуться 27 жовтня, фінал — 28 жовтня.
Нагадаємо, що минулого сезону Світоліна не змогла пробитися в півфінал, завершивши виступ в Сінгапурі на груповому етапі (дві поразки і одна перемога).