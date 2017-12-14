Стали известны призовые Германии на ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Немецкий футбольный союз обнародовал размер премий, которые получат игроки сборной Германии за участие в чемпионате мира 2018 года в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза, передает УНН.
Футболисты сборной Германии получат призовые только за выход в четвертьфинал. На групповом этапе и за попадание в 1/8 финала премиальные не предусмотрены.
Благодаря выходу в 1/4 финала каждый футболист “бундестим” будет иметь по 75 тысяч евро, попадание в полуфинал ЧМ принесет по 125 тысяч евро. Если сборная Германии финиширует на третьем месте, футболисты получат по 150 тысяч евро. Выход в финал гарантирует спортсменам по 200 тысяч евро, а победа на чемпионате мира — по 350 тысяч евро.
Примечательно, что немцы являются действующими чемпионами Мундиаля, а всего выигрывали ЧМ четыре раза — 1954, 1974, 1990, 2014 годы.
Добавим также, на групповом этапе чемпионата мира команда под руководством Йоахима Лева 17 июня сыграет с Мексикой, потом будет противостояние со сборной Швеции и матч против команды Южной Кореи.