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Стали известны призовые Германии на ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Немецкий футбольный союз обнародовал размер премий, которые получат игроки сборной Германии за участие в чемпионате мира 2018 года в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза, передает УНН.

Футболисты сборной Германии получат призовые только за выход в четвертьфинал. На групповом этапе и за попадание в 1/8 финала премиальные не предусмотрены.

Благодаря выходу в 1/4 финала каждый футболист “бундестим” будет иметь по 75 тысяч евро, попадание в полуфинал ЧМ принесет по 125 тысяч евро. Если сборная Германии финиширует на третьем месте, футболисты получат по 150 тысяч евро. Выход в финал гарантирует спортсменам по 200 тысяч евро, а победа на чемпионате мира — по 350 тысяч евро.

Примечательно, что немцы являются действующими чемпионами Мундиаля, а всего выигрывали ЧМ четыре раза — 1954, 1974, 1990, 2014 годы.

Добавим также, на групповом этапе чемпионата мира команда под руководством Йоахима Лева 17 июня сыграет с Мексикой, потом будет противостояние со сборной Швеции и матч против команды Южной Кореи.

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