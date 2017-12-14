Стали відомими призові Німеччини на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Німецький футбольний союз оприлюднив розмір премій, які отримають гравці збірної Німеччини за участь в чемпіонаті світу 2018 року в Росії. Про це йдеться у повідомленні на сайті Союзу, передає УНН.
Футболісти збірної Німеччини отримають призові тільки за вихід до чвертьфіналу. На груповому етапі і за потрапляння в 1/8 фіналу преміальні не передбачені.
Завдяки виходу в 1/4 фіналу кожен футболіст “бундестіму” матиме по 75 тисяч євро, потрапляння в півфінал ЧС принесе по 125 тисяч євро. Якщо збірна Німеччини фінішує на третьому місці, футболісти отримають по 150 тисяч євро. Вихід у фінал гарантує спортсменам по 200 тисяч євро, а перемога на чемпіонаті світу — по 350 тисяч євро.
Примітно, що німці є чинним чемпіонами Мундіалю, а загалом вигравали ЧС чотири рази — 1954, 1974, 1990, 2014 роки.
Додамо також, на груповому етапі чемпіонату світу команда під орудою Йоахіма Льова 17 червня зіграє з Мексикою, потім буде протистояння зі збірною Швеції та матч проти команди Південної Кореї.