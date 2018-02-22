Стали известны полуфинальные пары мужского олимпийского турнира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В “хоккейной центре Каннын” состоялись четыре поединка 1/4 финала хоккейного мужского турнира Олимпийских игр в Южной Корее, передает УНН со ссылкой на сайт pyeongchang2018.
В первом матче игрового дня Чехии в серии буллитов удалось выбить из соревнований США — 3:2. В серии послематчевых буллитов вратарь чехов отразил все пять ударов американцев. Противниками чехов по полуфиналу станут представители ОАР, которые обыграли Норвегию 6:1.
В другой паре Канада встретится с Германией. Канада завоевала это право благодаря единой шайбе Нора в игре с Финляндией (1:0). А немцы одолели шведов 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил Раймер.
Примечательно, что Германия после объединения в 1990 году никогда не могла победить хоккеистов Швеции на Олимпийских играх.
Добавим, что последний раз “бундестим” завоевывала медаль на Олимпиаде в 1976 году — “бронза”.