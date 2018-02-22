Стали відомими півфінальні пари чоловічого олімпійського турніру з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В “Хокейному центрі Каннин” відбулися чотири поєдинки 1/4 фіналу хокейного чоловічого турніру Олімпійських ігор у Південній Кореї, інформує УНН з посиланням на сайт pyeongchang2018.
У першому матчі ігрового дня Чехії в серії булітів вдалося вибити зі змагань США — 3:2. В серії післяматчевих булітів воротар чехів відбив усі п’ять ударів американців. Супротивниками чехів по півфіналу стануть представники ОАР, які обіграли Норвегію 6:1.
В іншій парі Канада зустрінеться з Німеччиною. Канада завоювала це право завдяки єдиній шайбі Нора у грі з Фінляндією (1:0). А німці здолали шведів 4:3. Переможну шайбу в овертаймі закинув Раймер.
Примітно, що Німеччина після об’єднання в 1990 році ніколи не могла перемогти хокеїстів Швеції на олімпійських іграх.
Додамо, що востаннє “бундестім” завойовувала медаль на Олімпіаді в 1976 році — “бронза”.