Стали известны подробности авиакатастрофы с военным вертолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая УНН. Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День - Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.
Командовал летным экипажем военный в звании полковника. Вертолет вылетел из воинской части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования сухопутных войск, место дислокации - город Броды Львовской области, подчинение - Командование Сухопутных войск).
Как сообщал УНН, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В пресс-службе добавили, что вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. 4 человека считаются погибшими.