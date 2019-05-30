Стали відомі подробиці авіакатастрофи з військовим гелікоптером
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня УНН. Гелікоптер Мі-8 впав під час виконання планових навчань "День – Ніч" поблизу села Сестрятин Радивилівського району Ровенської області. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Гелікоптер впав у лісосмузі приблизно за три кілометри від згаданого села.
Командував льотним екіпажем військовий у званні полковника. Гелікоптер вилетів з військової частини А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування сухопутних військ, місце дислокації - місто Броди Львівської області, підпорядкування - Командування Сухопутних військ).
Як повідомляв УНН, пізно ввечері у середу, 29 травня, о 23.27 під час учбово-тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. У прес-службі додали, що вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі, Рівненської області. 4 особи вважаються загиблими.