Стали известны первые результаты референдума в Таиланде

Из предварительных результатов референдума вытекает также, что таиландцы поддержали и противоречивый второй вопрос референдума, которое дает невиборному сенату высшие полномочия, чем выборному правительству.

По результатам подсчета 94% голосов, 61,4% поддержали военную конституцию, а 38,6% отклонили ее.

В случае если официальные результаты референдума подтвердят предварительные, это станет важной победой для военного правительства Таиланда, которое начало терять поддержку общества.

Критики новой конституции говорят, что она на много лет усилит влияние военных в тайской политике.

Однако перед референдумом любая агитация была запрещена, и мало кто из избирателей в Таиланде понимал, о чем идет речь в документе, за который они голосуют.

Официальные результаты референдума будут обнародованы в среду, заявила Центральная избирательная комиссия.