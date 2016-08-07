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Стали відомі перші результати референдуму в Таїланді

Стали відомі перші результати референдуму в Таїланді

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Згідно з першими неофіційними підрахунками, громадяни Таїланду переважною більшістю голосів підтримали проект нової конституції, запропонований військовою владою країни, передає УНН із посиланням на ВВС.

З попередніх результатів референдуму випливає також, що таїландці підтримали і суперечливе друге питання референдуму, яке дає невиборному сенату вищі повноваження, ніж виборному уряду.

За результатами підрахунку 94% голосів, 61,4% підтримали військову конституцію, а 38,6% відхилили її.

В разі як офіційні результати референдуму підтвердять попередні, це стане важливою перемогою для військового уряду Таїланду, який почав втрачати підтримку суспільства.

Критики нової конституції кажуть, що вона на багато років посилить вплив військових у тайській політиці.

Однак перед референдумом будь-яка агітація була заборонена, і мало хто з виборців у Таїланді розумів, про що йдеться в документі, за який вони голосують.

Офіційні результати референдуму будуть оприлюднені в середу, заявила Центральна виборча комісія.

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