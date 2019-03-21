Стали известны обстоятельства очередного поджога магазина Roshen

ЧП произошло на проспекте Гагарина на левом берегу столицы. Около 21 часов вечера двое неизвестных в капюшонах и марлевых повязках на лицах подошли к магазину и бросили в витрину магазина бутылку с легковоспламеняющимся веществом. После чего скрылись с места преступления. В результате поджога был поврежден фасад и витрину магазина. Огонь быстро потушили, никто не пострадал.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).



Как сообщал УНН, 18 марта в Киеве задержали мужчину, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина Roshen на улице Крещатик.

Злоумышленником оказался 53-летний житель столицы.

Добавим, что еще один поджог был совершен в Оболонском районе.