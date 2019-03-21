Стали відомі обставини чергового підпалу магазину Roshen
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві знову підпалили магазин Roshen. У правоохоронних органах УНН розповіли перші встановлені обставини скоєння злочину.
Подія сталася на проспекті Гагаріна на лівому березі столиці. Близько 21 години вечора двоє невідомих у капюшонах та марлевих пов’язках на обличчях підійшли до магазина та кинули у вітрину магазину пляшку з легкозаймистою речовиною. Після чого зникли з місця скоєння злочину. В наслідок підпалу був пошкоджено фасад та вітрину магазину. Вогонь швидко загасили, ніхто не постраждав.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).
Як повідомляв УНН, 18 березня у Києві затримали чоловіка, який кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину магазину Roshen на вулиці Хрещатик.
Зловмисником виявився 53-річний мешканець столиці.
Додамо, що ще один підпал був скоєний в Оболонському районі.