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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1465 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14856 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94790 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109397 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129783 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106287 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107975 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Стали известны имена первых в мире биткоиновых миллиардеров

Стали известны имена первых в мире биткоиновых миллиардеров

Киев  •  УНН

 • 16802 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на бьющих ценовые рекорды биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы. Об этом сообщает газета Telegraph, передает УНН.

Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса этой криптовалюты за 11 миллионов долларов в 2013 году. С тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз. Уинклвоссы намеренно не распродают криптовалюту, указывая на долгосрочность вложения. Биткоин они называют "улучшенной версией золота".

Сообщается, что американские бизнесмены и братья Уинклвосс известны из-за спора с основателем Facebook Марком Цукербергом, переросшим в судебную тяжбу.

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После начала работы социальной сети, они обратились к администрации Гарвардского университета с претензией о краже интеллектуальной собственности. Уинклвоссы обвиняли Цукерберга в том, что в основу Facebook легла украденная у них концепция.

Однако руководство университета порекомендовало им обратиться в суд.

Сторонам удалось достичь мирового соглашения. По данным ряда СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 миллионов долларов отступных.

 

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