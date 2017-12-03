Стали известны имена первых в мире биткоиновых миллиардеров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на бьющих ценовые рекорды биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы. Об этом сообщает газета Telegraph, передает УНН.
Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса этой криптовалюты за 11 миллионов долларов в 2013 году. С тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз. Уинклвоссы намеренно не распродают криптовалюту, указывая на долгосрочность вложения. Биткоин они называют "улучшенной версией золота".
Сообщается, что американские бизнесмены и братья Уинклвосс известны из-за спора с основателем Facebook Марком Цукербергом, переросшим в судебную тяжбу.
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После начала работы социальной сети, они обратились к администрации Гарвардского университета с претензией о краже интеллектуальной собственности. Уинклвоссы обвиняли Цукерберга в том, что в основу Facebook легла украденная у них концепция.
Однако руководство университета порекомендовало им обратиться в суд.
Сторонам удалось достичь мирового соглашения. По данным ряда СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 миллионов долларов отступных.