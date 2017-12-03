Стали відомі імена перших в світі біткоінових мільярдерів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Першими мільярдерами, що заробили стан на біткоінах, що б'ють цінові рекорди стали брати-близнюки Кемерон і Тейлор Уінклвосс. Про це повідомляє газета Telegraph, передає УНН.
Уінклвосс придбали 1% всього світового запасу цієї криптовалюти за 11 мільйонів доларів в 2013 році. З тих пір вартість біткоіну зросла майже в сто разів. Уінклвосс навмисно не розпродають криптовалюту, вказуючи на довгостроковість вкладення. Біткоіни вони називають "поліпшеною версією золота".
Повідомляється, що американські бізнесмени і брати Уінклвосс відомі через суперечку з засновником Facebook Марком Цукербергом, що переросла в судову тяжбу.
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Після початку роботи соціальної мережі, вони звернулися до адміністрації Гарвардського університету з претензією про крадіжку інтелектуальної власності. Уінклвосс звинувачували Цукерберга в тому, що в основу Facebook лягла вкрадена у них концепція.
Однак керівництво університету порекомендувало їм звернутися до суду.
Сторонам вдалося досягти мирової угоди. За даними ряду ЗМІ, Цукерберг виплатив братам близько 65 мільйонів доларів відступних.