Стали известны детали похищения и пыток двух несовершеннолетних в Кривом Роге

Полиция официально сообщила о задержании 36-летнего мужчины, который может быть причастен к похищению и пыткам двух несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе Днепропетровского обасного управления полиции, трое мужчин похитили двух парней 14 и 16 лет, закрыли их в гараже и пытали.

Как установили полицейские ребят похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник автомобиля БМВ, вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия изъяты орудия преступления: биту, ножи и пистолет травматического действия.

УНН стали известны детали жуткого преступления.

Пострадавшие рассказали, что катались на велосипедах ночью. В одном из дворов жилого дома встретили двух назнайомих мужчин с которыми у подростков возник конфликт. Один из мужчин ударил старшего мальчика, а другой - совершил в него выстрел из травматического пистолета, ранив руку. После этого мужчины скрутили обоих подростков, заставили их одеть мешки на голову и поместили в багажник авто.

После освобождения ребят полицией они были госпитализированы. УНН стало известно, что у одного из ребят частичного ампутирован палец на ноге, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ссадины и порезы. У другого, кроме травмы руки от выстрела, также сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и рваная рана уха.

По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция г. Кривой Рог открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.