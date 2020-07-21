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Стали відомі деталі викрадення та катування двох неповнолітніх у Кривому Розі

Стали відомі деталі викрадення та катування двох неповнолітніх у Кривому Розі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У Кривому Розі двоє підлітків були викрадені та піддані тортурам. Одному з потерпілих прострелили руку, а іншому відрубали палець ноги. Про це УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Поліція офіційно повідомила про затримання 36-річного чоловіка, що може бути причетний до викрадення та катування двох неповнолітніх. Як повідомили у пресслужбі Дніпропетровського обасного управління поліції, троє чоловіків викрали двох хлопців 14 та 16 років, зачинили їх у гаражі та катували.

Як встановили поліцейські хлопців викрали в суботу ввечері. Зловмисники одягнули їм на голову пакети та посадили до багажника автомобіля БМВ, вивезли до лісосмуги, де почали бити і катувати. Побитих дітей привезли до гаража одного з підозрюваних і зачинили у підвалі. З місця події вилучені знаряддя злочину: битку, ножі та пістолет травматичної дії.

УНН стали відомі деталі моторошного злочину.

Потерпілі розповіли, що каталися на велосипедах вночі. В одному з дворів житлового будинку зустріли двох назнайомих чоловіків з якими у підлітків виник конфлікт. Один з чоловіків вдарив старшого хлопця, а інший – здійснив у нього постріл з травматичного пістолета, поранивши руку. Після цього чоловіки скрутили обох підлітків, змусили їх одягти мішки на голову та помістили до багажнику авто.

Після звільнення хлопців поліцією їх було госпіталізвано. УНН стало відомо, що в одного з хлопців часткового ампутований палець на нозі, струс головного мозку, закрита черепномозкова травма та численні садна та порізи. В іншого, окрім травми руки від пострілу, також струс головного мозку, закрита черепномозкова травма та рвана рана вуха.

За підозрою у нападі на підлітків поліцейські затримали 36-річного чоловіка. Наразі він надає свідчення у відділенні поліції. Тривають заходи щодо затримання ще двох підозрюваних. За катування та незаконне позбавлення волі двох підлітків поліція м. Кривий Ріг відкрила кримінальні провадження за ч. 3. ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

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