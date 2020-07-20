Катування підлітків у Кривому Розі: шукають ще двох підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Кривому Розі троє чоловіків викрали і півтори доби катували двох хлопців віком 14 та 16 років. Одного підозрюваного у нападі на підлітків вже затримали, ще двох - шукають. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Дніпропетровській області.
"Одного із нападників затримано, тривають заходи щодо затримання ще двох підозрюваних. Слідчі поліції кваліфікували дії зловмисників за трьома статтями Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні.
Про зникнення двох підлітків в поліцію повідомили ввечері 19 липня їхні батьки. Правоохоронці встановили, що до зникнення дев'ятикласників можуть бути причетні троє місцевих мешканців. Виснажених дітей з чисельними тілесними ушкодженнями знайшли у гаражі в Покровському районі міста. Постраждалих доставили до лікарні.
"Хлопців викрали в суботу ввечері. Зловмисники одягнули їм на голову пакети та посадили до багажника автомобіля БМВ, вивезли до лісосмуги, де почали бити й катувати. Побитих дітей привезли до гаража одного з підозрюваних і зачинили у підвалі. З місця події вилучені знаряддя злочину: битку, ножі та пістолет травматичної дії. За підозрою у нападі на підлітків поліцейські затримали 36-річного чоловіка", – повідомили в поліції.
Ще двох підозрюваних в викрадені і катуванні дітей розшукують. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 3. ст. 146, ч. 2 ст. 187 та ст. 127 Кримінального кодексу України.
Як раніше повідомляв УНН, на Вінниччині тривають пошуки неповнолітньої дівчини, яка зникла 17 липня в селі Олександрівка.