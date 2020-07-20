Пытки подростков в Кривом Роге: ищут еще двух подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Кривом Роге трое мужчин похитили и полтора дня пытали двух подростков в возрасте 14 и 16 лет. Одного подозреваемого в нападении на подростков уже задержали, еще двух - ищут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.
"Один из нападавших задержан, продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. Следователи полиции квалифицировали действия злоумышленников по трем статьям Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Об исчезновении двух подростков в полицию сообщили вечером 19 июля их родители. Правоохранители установили, что к исчезновению девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей. Истощенных детей с многочисленными телесными повреждениями нашли в гараже в Покровском районе города. Пострадавших доставили в больницу.
"Ребят похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник автомобиля БМВ, вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Побитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия изъяты орудия преступления: бита, ножи и пистолет травматического действия. По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину", - сообщили в полиции.
Еще двух подозреваемых в похищении и пытках детей разыскивают. По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 3. ст. 146, ч. 2 ст. 187 и ст. 127 Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал УНН, в Винницкой области продолжаются поиски несовершеннолетней девушки, которая исчезла 17 июля в селе Александровка.