Стала известна бригада арбитров первого матча сборной Украины в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На стартовом поединке Лиги наций-2020/2021, в котором сборная Украины 3 сентября во Львове будет принимать команду Швейцарии, будет работать судейская бригада из Швеции. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Главным арбитром выступит Андреас Экберг. На линиях ему будут помогать Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Каспар Сьйоберг.
Отметим, что 3 сентября в другой встрече квартета группы по Украине Германия принимать Испанию.
Как сообщал УНН, молодежная сборная Украины праздновала победу над клубом УПЛ.