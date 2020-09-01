Стала відома бригада арбітрів першого матчу збірної України в Лізі націй

Головним арбітром виступить Андреас Екберг. На лініях йому допомагатимуть Мехмет Кулум і Стефан Халльберг. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Каспар Сьйоберг.

Зазначимо, що 3-го вересня в іншій зустрічі квартету групи з Україною Німеччина прийматиме Іспанію.

Як повідомляв УНН, молодіжна збірна України святкувала перемогу над клубом УПЛ.