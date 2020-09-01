Стала відома бригада арбітрів першого матчу збірної України в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На стартовому поєдинку Ліги націй-2020/2021, в якому збірна України 3 вересня у Львові прийматиме команду Швейцарії, працюватиме суддівська бригада зі Швеції. Про це інформує прес-служба УАФ, передає УНН.
Головним арбітром виступить Андреас Екберг. На лініях йому допомагатимуть Мехмет Кулум і Стефан Халльберг. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Каспар Сьйоберг.
Зазначимо, що 3-го вересня в іншій зустрічі квартету групи з Україною Німеччина прийматиме Іспанію.
Як повідомляв УНН, молодіжна збірна України святкувала перемогу над клубом УПЛ.