Стабильная цена электроэнергии для населения обойдется бюджету 37 млрд грн в год - НКРЕКП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Реализация принятого правительством механизма возложения специальных обязанностей по обеспечению неизменной цены электроэнергии для населения будет стоить Украине 37 млрд грн в год. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), передает УНН.
"Плюс 37 млрд грн в год для "Энергоатома" за счет промышленности, бюджетников, коммунальных промышленных предприятий", - отметили в НКРЕКП.
При этом регулятор отметил, что соответствующий механизм невозможно будет реализовать ранее 1 октября, а кроме того, его реализация приведет к банкротству и ликвидации поставщиков электроэнергии населению, будет угрожать финансовой стабильности операторов системы передачи и распределения и тому подобное.
Также регулятор отметил, что операторы систем распределения, поставщики электроэнергии для населения технически не готовы к реализации механизма в редакции Кабмина.
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Напомним, запуск нового рынка электроэнергии должно произойти 1 июля 2019, согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". Этот закон имплементирует нормы Третьего энергопакета Евросоюза и является частью международных обязательств Украины.
На заседании правительства 5 июня Кабинет Министров принял два постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - "О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".