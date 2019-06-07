Стабільна ціна електроенергії для населення коштуватиме бюджету 37 млрд грн на рік – НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Реалізація ухваленого урядом механізму покладання спеціальних обов’язків із забезпечення незмінної ціни електроенергії для населення коштуватиме Україні 37 млрд грн на рік. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), передає УНН.
"Плюс 37 млрд грн на рік для "Енергоатома" за рахунок промисловості, бюджетників, комунальних промислових підприємств", - зазначили в НКРЕКП.
При цьому регулятор наголосив, що відповідний механізм неможливо буде реалізувати раніше 1 жовтня, а крім того, його реалізація призведе до банкрутства та ліквідації постачальників електроенергії населенню, буде загрожувати фінансовій стабільності операторів системи передачі та розподілу тощо.
Також регулятор наголосив, що оператори систем розподілу, постачальники електроенергії для населення технічно не готові до реалізації механізму в редакції Кабміну.
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Нагадаємо, запуск нового ринку електроенергії має відбутися 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". Цей закон імплементує норми Третього енергопакету Євросоюзу і є частиною міжнародних зобов'язань України.
На засіданні уряду 5 червня Кабінет Міністрів прийняв дві постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами".