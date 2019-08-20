США совершили авиаудар в Сомали, убит боевик "Аш-Шабаб"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Воздушные силы США совершили авиаудар в Сомали, ликвидирован боевик "Аш-Шабаб". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.
Американские военные заявляют, что провели воздушный налет на боевика "Аш-Шабаб" в районе Куньо-Барроу.
В заявлении американского Африканского командования говорится, что во вторник воздушная атака была осуществлена в координации с федеральным правительством Сомали.
Командование заявило, что, как представляется, гражданские лица не были ранены или убиты во время авиаудара.
Напомним, ранее США нанесли авиаудар по Сомали в марте.