США здійснили авіаудар в Сомалі, вбито бойовика "Аш-Шабааб"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Повітряні сили США здійснили авіаудар в Сомалі, ліквідовано бойовика "Аш-Шабааб". Про це УНН повідомляє з посиланням на Al Jazeera.
Американські військові заявляють, що провели повітряний наліт на бойовика "Аш-Шабааб" у районі Куньйо-Барроу.
У заяві американського Африканського командування сказано, що у вівторок повітряна атака була здійснена в координації з урядом Сомалі.
Командування заявило, що, як видається, цивільні особи не були поранені або вбиті під час авіаудару.
Нагадаємо, раніше США завдали авіаудар по Сомалі в березні.